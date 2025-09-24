1000 personas damnificadas dejaron las fuertes lluvias en María La Baja, Bolívar

Cartagena

El alcalde del municipio de María La baja, Ramiro González Mancilla, declaró la calamidad pública ante las fuertes lluvias que azotan al territorio.

El mandatario confirmó que se han encuestado mil damnificados y se espera la información de otros sectores del municipio. Las autoridades prendieron las alarmas y activaron las rutas de atención a emergencia, comenzando en San José de Playón con el Cuerpo de Bomberos.

El corregimiento de Colú necesita obras de levantamiento de puente y obras de mitigación, reforestación del arroyo de Colú, reforestación por parte de la CAR levantamiento del puente.

Por su parte, varios afectados por las fuertes lluvias mostraron las secuelas que ha dejado el invierto y esperan que sean atendidos ya que muchos perdieron cosas materiales. Otros tuvieron que abandonar sus viviendas por temor a que sus casas se derrumben.

Son seis kilómetros el tramo afectado, al tiempo que se le hace un llamado a los propietarios de predios que dejen pasar la maquinaria para realizar la limpieza del arroyo.