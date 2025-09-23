Un amanecer cada 90 minutos: así es la vida de los astronautas en el espacio

Imagen de referencia sobre la presencia de agua en la Luna. / Getty Images / Caspar Benson

Durante las misiones espaciales, los astronautas están bajo diversas condiciones en las que un ser humano sin preparación no podría vivir, deben preparar tanto su cuerpo como su mente de una manera adecuada para poder sobrellevar sus largas estancias en el espacio exterior.

Además de esto, estas personas que suelen ser físicos, matemáticos, ingenieros, entre otras cosas, deben continuar con las actividades que realizan normalmente en la tierra mientras están en el espacio, pues es de gran importancia para mantenerse saludables tanto en las misiones espaciales, como a la hora de regresar al planeta tierra.

Este regreso al planeta, suele ser uno de los momentos más difíciles para los astronautas, pues su cuerpo debe adaptarse nuevamente a la fuerza de la gravedad. En algunos casos, puede llegar a causar pérdida de coordinación y equilibrio, sufrir alteraciones visuales, y diferentes cambios físicos.

Actividades que deben realizar los astronautas mientras están en el espacio

1. Lavado de dientes

Los astronautas deben mantener su aseo corporal durante sus misiones, pues a pesar de encontrarse en el espacio, y que no haya gravedad, no implica que los malos olores no existan. Para el cepillado de dientes, tanto el agua como el dentífrico flotan, por esta razón, deben cepillarse los dientes con la boca lo más cerrado que puedan, para que no queden partículas volando por la nave. Además, la pasta de dientes que usan es comestible y para limpiarse usan toallas húmedas.

2. Como ir al baño en el espacio

Para poder realizar sus necesidades en el baño, los astronautas deben sentarse en el inodoro y sujetarse con correas al mismo, pues de no hacerlo, podrían salir volando. Adicionalmente, el baño no tiene un funcionamiento común con agua, pues los desechos son succionados por un tubo que traslada los desechos para su posterior eliminación.

3. Alimentación

Durante las misiones espaciales, los astronautas deben cumplir una estricta dieta que varía entre las 2,500 y 3,000 calorías, que son fundamentales para su bienestar tanto físico como mental. En conjunto a esto, deben consumir entre 3 y 5 litros de agua diariamente.

4. Alteraciones de salud.

Durante su estancia en el espacio, los astronautas ven un nuevo amanecer cada 90 minutos, lo que puede afectar su estado de salud mental. Como también, pueden enfrentarse al mareo, a la claustrofobia y a diferentes estados mentales, para los cuales deben prepararse desde la tierra.

En conjunto con esto, debido a la falta de la gravedad, es común que la sangre se suba a la cabeza y el corazón tenga que trabajar mucho más para cumplir con su función. Por esto, los astronautas, mientras están en el espacio, se sienten en un estado de gripe constante.

5. Estado físico.

La falta de la gravedad, causa que tanto huesos y músculos de los astronautas tengan cambios considerables, pues al no estarlos usando constantemente como en la tierra, empiezan a perder músculo, masa corporal y a debilitarse sus huesos.

Para evitar esto, deben realizar ejercicios en cintas de correr y bicicletas estáticas, de este modo, contrarrestan un poco la inactividad física que causa la falta de gravedad.

Por último, los astronautas cuentan con sacos para dormir, y según la NASA, duermen con cualquier orientación por ocho horas diarias. Algunos astronautas han comentado que estando en el espacio pueden tener sueños, pesadillas y hasta roncar.

