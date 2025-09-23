Trump respalda que la OTAN derribe aeronaves rusas que violen su espacio aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía, Estonia y Dinamarca.

“Sí”, se limitó a decir el republicano al ser preguntado sobre el asunto por la prensa al inicio de una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Al ser consultado sobre si respaldaría a los aliados de la OTAN, respondió que “depende” de las circunstancias.

También mencionó haber oído hablar sobre la incursión de drones en Dinamarca, aunque aclaró que no tiene detalles al respecto y, por tanto, no puede emitir una opinión.

El mandatario también fue cuestionado sobre el estado de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania y fue preguntado sobre si sigue confiando en el mandatario ruso, Vladímr Putin, ante lo que ofreció un nuevo plazo: “Se lo haré saber dentro de un mes”.

La OTAN dejó claro este martes a Rusia que se defenderá de cualquier amenaza ante la “escalada” en la incursión de cazas y drones en el cielo europeo.

Los aeropuertos de las capitales de Dinamarca y Noruega tuvieron que cerrar durante horas entre la noche del lunes y la madrugada del martes debido a la presencia de varios drones en su cercanía, en lo que la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de «ataque grave» a la infraestructura del país nórdico.

Bruselas recordó que este mes ha visto “acciones imprudentes” de Rusia “en al menos tres Estados miembros”, en referencia a Polonia, Rumanía y Estonia

La solución militar “no funciona” para derrotar a Hamás en Gaza: Macron

La solución militar “no funciona” para derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el martes, al inicio de una reunión bilateral a la que asistieron algunos periodistas, entre ellos la AFP.

Los israelíes “han eliminado a los principales líderes de Hamás (...) Es un gran logro, pero al mismo tiempo, hay tantos combatientes de Hamás como el primer día”, declaró Macron.

“Por lo tanto, eso no funciona para desmantelar a Hamás. No es el camino correcto. Necesitamos un proceso integral y estamos trabajando arduamente para el día después”, concluyó.