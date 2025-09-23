Es declarado culpable acusado de intentar asesinar a Trump en campo de golf en septiembre de 2024

Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida, fue declarado culpable hoy de los cinco cargos en su contra. La condena definitiva llegará en diciembre para Rout.

Tras conocer el veredicto, que lo podría sentenciar a cadena perpetua, Routh trató de lastimarse con un lapicero en el cuello, según indicaron testigos que se encontraban en el tribunal.

El 15 de septiembre de 2024, Routh fue capturado en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, luego de ser visto escondido entre arbustos apuntando con un rifle con mira telescópica hacia el área del campo donde se encontraba el, en ese momento, candidato presidencial.

Además de intento de asesinato, los cargos incluyen poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el veredicto, que podría implicar una cadena perpetua, como uno que “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política”, según un mensaje en X.

“Este intento de asesinato no solo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra nación. Estoy agradecida con el USAO_SDFL (fiscal en el Sur de Florida), Jason Quiñones, su equipo entero del juicio y nuestros socios de la ley por proteger al presidente Trump y asegurar este importante veredicto”, escribió.

El veredicto llega menos de dos semanas después del comienzo del juicio, el 11 de septiembre, en el que Routh despertó atención por defenderse a sí mismo, asegurar que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie y hacer referencias a personajes como Hitler.