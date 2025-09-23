Senador Carlos Chacón del partido Liberal denunció amenazas de muerte contra él y su familia

El senador del Partido liberal Carlos Chacón denunció mediante un comunicado, que recibió amenazas de muerte por medio de mensajes de WhatsApp.

Según la misiva, los mensajes llegaron a su número personal el pasado domingo 21 de septiembre a las 7:06 de la noche y contenían advertencias directas en contra de su vida y la de su familia.

“Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados a menos de que quiera morirse. Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, se lee en el comunicado.

De inmediato, el senador puso en conocimiento a la Policía Nacional y, en coordinación con el Ministerio del Interior, adelanta gestiones para evaluar su esquema de seguridad. Chacón anunció que este martes radicará formalmente la denuncia ante las autoridades competentes.