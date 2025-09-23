Riesgo inminente de colapso de un monumento en Cúcuta

Cúcuta.

Los habitantes del barrio San Miguel, en la Comuna 9 de Cúcuta, lanzaron una voz de alerta por el inminente colapso del monumento de la Virgen de Fátima, que no solo representa un símbolo para la ciudad, sino que también se ha convertido en una amenaza para quienes residen en la zona.

De acuerdo con William Ortega, edil de la comuna, el terreno donde está construido el monumento presenta un grave deterioro en los gaviones que lo sostienen, lo que podría generar deslizamientos y afectar de manera directa a unas 15 viviendas que se encuentran a pocos metros de la estructura.

“La comunidad está muy preocupada porque con la llegada de la temporada de lluvias la situación podría agravarse. No solo se pondría en riesgo un patrimonio emblemático, sino la vida de varias familias que habitan en las faldas del monumento”, señaló Ortega, quien recordó que el problema lleva más de un año y que hasta el momento no ha habido soluciones concretas por parte de las autoridades locales.

La comunidad, a través de presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes, ha enviado oficios y solicitudes para que se atienda la emergencia, sin embargo, no ha recibido una respuesta definitiva.

El edil advirtió que esperan que el tema sea tenido en cuenta en la discusión del presupuesto municipal de octubre, de manera que se destinen recursos para una obra de mitigación del riesgo.

El peligro no solo amenaza a las familias vecinas al monumento, sino que también ha empezado a afectar la bancada de la vía que comunica con los barrios Arnulfo Briceño, El Reposo y 28 de Febrero, situación que aumenta la preocupación por el tránsito constante de ciudadanos.

“Sentimos que hay un abandono hacia nuestra comuna. Los recursos se están destinando a otros sectores y este problema sigue sin atención. Lo que pedimos es que la Alcaldía y la Oficina de Gestión del Riesgo actúen cuanto antes, porque aquí no se trata de esperar, sino de prevenir una tragedia”, agregó Ortega.

La comunidad insiste en que se requiere la presencia inmediata de las autoridades competentes para evaluar la situación y adoptar medidas urgentes de protección antes de que se produzca un colapso.