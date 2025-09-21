Jorge Bava y la autocrítica tras empate en Pasto: “No era el resultado que veníamos a buscar”

Independiente Santa Fe igualó con Pasto (1-1), en juego válido por la fecha 12 de la Liga Colombiana. El equipo bogotano logró sumar un punto importante en condición de visitante; sin embargo, está fuera del grupo de los ocho, luego de la victoria del Deportivo Cali ante La Equidad.

Este es el segundo empate que consigue el conjunto Cardenal en las últimas cinco fechas. Con este resultado, Santa Fe es noveno con 17 unidades, las mismas que tiene Atlético Nacional y Deportivo Cali.

90'+9 ¡Con empate finalizó el partido en Pasto!



Pasto 1⃣-1⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/qAxx6tWken — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 21, 2025

¿Qué dijo Jorge Bava sobre el empate de Santa Fe con Pasto?

Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, asistió a la rueda de prensa luego del empate conseguido con Pasto, el uruguayo analizó el partido y destacó la actitud de sus jugadores.

“No era el resultado que veníamos a buscar, pero, como se dio el partido, fue rescatable la jerarquía que tuvo el equipo para ir a buscar”, declaró Bava.

El entrenador afirmó que el empate en el estadio La Libertad fue merecido; sin embargo, no era lo que buscaban: “Se asumieron riesgos, fue un partido bastante controlado, el gol (de Pasto) vino muy temprano, no nos dejó acomodar lo que queríamos cambiar en el entretiempo, pero pudimos conseguir un empate que fue merecido, por cómo lo buscamos y sabiendo que el rival es fuerte en casa”.

Luego añadió: “El primer tiempo fue diferente, estábamos bien posicionados. En el segundo, el gol (de Pasto) cambia todo, tenemos mejor posicionamiento en campo rival, pero menos espacio; ellos tuvieron contras que pudimos controlar, en otras nos llegaron, pero había que asumir el riesgo”.

“Me encanta que haya competencia interna en el equipo, porque lo mejora. No están todos en el mismo nivel, pero el objetivo es tener dos jugadores por, puesto que compitan sanamente y me hagan difícil la decisión de quién juega, y eso eleva el rendimiento del equipo”, reveló el entrenador uruguayo.