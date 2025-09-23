Personería de Chinchiná, Caldas recibió denuncias de presunto desplazamiento de 19 familias

Manizales

Mucha atención la Personería de Chinchiná recibió denuncias del desplazamiento de 19 familias del barrio el Túnel, al parecer amenazadas por bandas de microtráfico. El personero indicó que la información debe ser corroborada por la Defensoría del Pueblo y demás entidades competentes

Sergio López, personero de Chinchiná en diálogo con Caracol Radio, confirmó que ha recibido a diferentes ciudadanos en su despacho denunciando un presunto desplazamiento urbano del barrio el Túnel, donde 19 familias han sido amenazadas por organizaciones que viven en la zona.

“Nosotros alertamos ya a la Defensoría del Pueblo que es la encargada en territorio de articularse con los demás órganos de investigación y de control para efectos de verificar la veracidad y activar otros mecanismos. Hemos pedido una investigación y que se realice un Consejo de Seguridad en la zona”, dijo López

En los últimos días la Policía se convirtió en escenario de capturas recientes de miembros de bandas dedicadas al microtráfico, e incluso, han caído miembros señalados de cometer homicidios, mediante sicariato, como alias Taconcitos.

“No ya es una parte investigativa que están adelantando ellos y estamos pues a la espera de que se rinda un informe. Nosotros también hicimos una solicitud de un consejo de seguridad extraordinario en el municipio. Hasta el momento pues no ha sido convocado, pero pues estamos a la espera”, comentó el personero

La personería anunció que no es la entidad encargada de corroborar dichas denuncias y por eso ha solicitado en las últimas horas la realización de un Consejo de Seguridad urgente en la zona