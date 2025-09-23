“No hay riesgo de la curul del Centro Democrático”: abogado

Cúcuta

Recientemente el Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra el representante a la cámara por Norte de Santander por el partido Centro Democrático Juan Felipe Corzo.

El alto tribunal estudia una acción judicial por el nombramiento del cuñado del parlamentario Wilden Fabián Capacho como contralor provincial de Cúcuta.

Se aduce que presuntamente Corzo estaría impedido, por haber participado en la elección del contralor general de la republica. El familiar se posesionó el pasado 25 de junio, y una semana después se produjo la renuncia cuando empezaron a generarse los cuestionamientos.

German Escobar abogado especialista en derecho laboral dijo a Caracol Radio que “lo que tendrá que asumir es precisamente la defensa el actual representante a la cámara, demostrar este presunto conflicto de intereses que haya surtido en el nombramiento de su familiar, en ese grado de consanguinidad que pueda tener, que es la afinidad, si realmente ese dolo y esa culpa lo haya demostrado en la demanda el demandante”.

“Es por eso que se podría tomar la defensa. Una demanda en el Consejo de Estado por pérdida de investidura puede durar tres meses, son salas especiales que se crean para este tipo de actos” dijo el jurista.

“Yo hice una investigación y análisis y no lo veo en la afinidad que pueda tener, no llega en ese aspecto”. dijo el profesional del derecho.