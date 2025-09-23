Las protestas en el Kilómetro dos y medio en el municipio de Puerto Boyacá se podrían levantar hoy

Desde el pasado lunes 15 de septiembre los comerciantes del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá bloquean la Autopista del Magdalena Medio / Foto: Suministrada.

Puerto Boyacá

Se ha cumplido una semana de bloqueos en el sector del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá por parte de comerciantes formales e informales que le solicitan a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Transporte que les permita trabajar en la vía y que la construcción del nuevo corredor vial no los deje aislados.

Luego de varios acercamientos por parte de los voceros, hoy por fin la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estará en Puerto Boyacá en una mesa de diálogo con los comerciantes y habitantes de este sector.

“Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de Puerto Boyacá, John Féiber Urrea, y nos dio un informe sobre la visita que tuvo en Bogotá con el delegado del gobernador de Boyacá y con el equipo y directivos de la ANI y se ratificó la reunión para llevarse a cabo este martes 23 de septiembre desde las 2:00 de la tarde con la comunidad y demás autoridades del municipio”, aseguró Hernando Muñetón, líder social de Puerto Boyacá.

Se espera que en la mesa de diálogo con los delegados de la ANI en el Kilómetro dos y medio se llegue a un acuerdo razonable para los comerciantes y la comunidad de este sector, y los voceros señalan, además, que, de llegar a una concertación, se espera que la misma se ponga en marcha de inmediato para poder habilitar la Autopista del Magdalena Medio.

“Esperemos que ojalá haya una intervención muy seria, eso quiere decir que haya un compromiso muy serio por parte de la ANI, del Ministerio del Transporte, y de alguna manera, el Gobierno Nacional. Ojalá se dé con la firma de todas las autoridades, incluyendo la Procuraduría General que también va a estar, y se rubrique un buen acuerdo donde la comunidad realmente se beneficie en ese acuerdo firmado, patentado como se dice, legalizado, sea un compromiso no a que un mes después se esté desvirtuando lo que se firma hoy”, añadió.

Si bien es cierto los bloqueos se iniciaron con una duración de seis horas continuas en el Kilómetro dos y medio, el paso intermitente ha variado en los últimos días.

“Desde el pasado lunes y hasta hoy se cumple una semana de bloqueos continuos intermitentes, que se inició con un periodo de seis horas, después se extendió a ocho horas, volvió y bajó a seis horas, luego de cuatro horas y en estos momentos se está dando un paso intermitente cada tres horas, a veces dos horas y media, pues la idea es que fluya todo el represamiento de vehículos en este sector”, afirmó Hernando Muñetón.