“La quinta dimensión y los códigos sagrados” de Carolina Rodríguez Amaya: percepción de la realidad

Una experiencia personal traumatica inspiró a la autora en la busqueda y hallázgo de once niveles de conciencia

07:55

La escritora Carolina Rodríguez Amaya presenta su cuarto libro, "“La quinta dimensión y los códigos sagrados” / Foto cortesia Reinaldo Guerrero

Libros

Un episodio profundamente traumático se convirtió en el punto de inflexión que llevó a Carolina Rodríguez Amaya a descubrir lo que ella denomina la quinta dimensión de la conciencia. Esta búsqueda espiritual y filosófica, que venía gestando desde comienzos de los años dos mil, tomó forma definitiva tras vivir la dura experiencia de ser secuestrada y permanecer en cautiverio durante varios meses. Aquella vivencia, lejos de quebrarla, se transformó en el motor de una exploración interior que hoy comparte con sus lectores.

La quinta dimensión y los códigos sagrados, su cuarto libro, será presentado por Carolina Rodríguez Amaya el jueves 25 de septiembre en el restaurante y librería La Mariposa de Cristal (Cl. 70 #6-37), en Bogotá. Esta obra es el resultado de años de investigación, reflexión y escritura, con el propósito de ofrecer una guía clara y accesible para todo tipo de lectores. “Quise que fuera un libro fácil de entender, que cualquier persona pudiera leer y aplicar en su vida”, afirma Carolina en diálogo con CARACOL RADIO.

La bibliografía de Rodríguez Amaya está compuesta por títulos que reflejan su evolución personal y espiritual: “Diario de mi cautiverio” (2007), “Manual de Códigos” (2018), “Resiliencia: 12 claves para ser feliz en momentos difíciles” (2022) y ahora “La quinta dimensión y los códigos sagrados” (2025). Cada uno de estos libros representa una etapa de su proceso de sanación y crecimiento, y juntos conforman una propuesta integral para quienes buscan herramientas de transformación interior.

Para explicar qué es la quinta dimensión, Carolina utiliza una metáfora sencilla pero poderosa. Invita a imaginarse nadando en una piscina: si se nada en línea recta, se está en una dimensión; si se hace en zigzag, se entra en la segunda; al sumergirse hasta el fondo, se accede a la tercera. La quinta dimensión, en cambio, no implica un cambio físico de lugar, sino un salto en la percepción: es el momento en que se asume la conciencia de observar todo desde una perspectiva analítica y profunda.

La quinta dimensión y los códigos sagrados es la misma realidad, pero ampliada. Nuestra percepción nos permite manejar mejor lo que vivimos, estar más conectados con la divinidad y con el universo”, enfatiza Carolina Rodríguez Amaya. En su libro, propone once niveles de conciencia que permiten alcanzar una comprensión más profunda de la existencia y encontrar paz en el alma.

La obra incluye guías prácticas que facilitan la aplicación de estos conceptos en la vida cotidiana, así como códigos sagrados que ayudan a identificar y elevar los grados de vibración personal. Todo está explicado de manera clara y accesible, con ejemplos que permiten al lector conectar con su propia experiencia.

Más que un libro, La quinta dimensión y los códigos sagrados es una invitación a cruzar el umbral de lo conocido y acceder a una comprensión más elevada de la vida. En este estado de conciencia superior, el miedo, la separación y la escasez se disuelven, dando paso a una existencia más plena, conectada y armónica.

