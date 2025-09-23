Insomnica: La banda tunjana que interpreta rock colombiano con identidad propia

Música

Desde 2020, la banda rockera tunjana Insomnica ha venido creando canciones inspiradas en agrupaciones emblemáticas de Argentina, México, España y Colombia. Su propuesta musical fusiona géneros como el pop rock, el funk, el blues y la electrónica, logrando así una sonoridad fresca y diversa que ha captado la atención de un público cada vez más amplio.

Lamena Martín, vocalista y bajista de la agrupación, explicó en el programa LO MÁS CARACOL que, aunque han tomado como referencia estilos musicales reconocidos internacionalmente, han conseguido forjar una identidad propia. Esto lo han logrado a través de la composición de sus propias letras y la adaptación de estas a tonalidades que les permiten experimentar y evolucionar constantemente. “Nuestro objetivo siempre ha sido encontrar un sonido que nos represente y que, al mismo tiempo, conecte con las emociones de quienes nos escuchan. Cada canción es una oportunidad para explorar nuevas sensaciones y consolidar nuestro estilo”, afirma Lamena Martín.

La canción más reciente de Insomnica se titula “Muriendo por vos”. En esta pieza, la banda recurre al uso del voceo, un fenómeno lingüístico poco común en Boyacá pero ampliamente utilizado en regiones como Antioquia y el Valle del Cauca, así como en países como Argentina. Esta elección lingüística no solo enriquece la propuesta artística de la banda, sino que también refleja su interés por experimentar con diferentes formas de expresión y acercarse a públicos diversos.

Actualmente, Insomnica se encuentra trabajando en la producción de su segundo álbum de estudio, el cual estará compuesto por ocho canciones originales. “Muriendo por vos” será una de las piezas centrales de este nuevo trabajo discográfico, que promete consolidar aún más la presencia de la banda en la escena musical nacional. El primer álbum de la agrupación ya les permitió recorrer diferentes escenarios dentro y fuera del departamento de Boyacá, presentándose en ciudades como Bogotá, Chía, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla. Ahora, con gran expectativa, Lamena Martín cuenta que se preparan para llevar su música a Medellín, una de las plazas más importantes para el rock en Colombia.

La banda está conformada por Lamena Martín (voz y bajo), Betty (teclados), Favarez (voz y guitarra electroacústica), Juancho (guitarra líder) y Walter (batería). Juntos, logran conectar con su público al combinar influencias del rock clásico con una identidad auténtica, abordando en sus canciones emociones profundas y humanas. Sus letras exploran dualidades como el dolor y el amor, la depresión y las ganas de vivir, el deseo de rendirse y la fuerza para seguir adelante en busca de los sueños del corazón. De esta manera, Insomnica acompaña a sus seguidores tanto en momentos de introspección como de catarsis, creando una atmósfera emocional y energética que impacta tanto en los oídos como en el corazón de quienes disfrutan su música.

Para Lamena Martín, la intención de la banda va más allá de hacer canciones: “Queremos crear un puente emocional entre lo clásico y lo alternativo, invitando al público a experimentar un viaje entre la introspección y la catarsis. Nuestra visión es ser una banda que acompaña emocionalmente y vibra energéticamente en cada escenario, con un sonido propio que tiene el potencial de resonar en Colombia y el mundo”.

Con una propuesta sólida y en constante evolución, Insomnica se perfila como una de las bandas emergentes más prometedoras del rock colombiano, demostrando que la autenticidad y la pasión son claves para conquistar nuevos públicos y dejar huella en la industria musical.