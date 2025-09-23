Industria de palma enfrenta grandes retos en Colombia: cultivos y mano de obra se están envejeciendo

En Cartagena Fedepalma advirtió un riesgo en la provisión de alimentos y energía, por el envejecimiento de la mano de obra y los cultivos.

Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de la agremiación, alertó sobre la necesita de redefinir el concepto de fuerza laboral en la industria, teniendo en cuenta que actualmente la población prestadora de servicios en los territorios, en su mayoría presenta edades avanzadas, sin ser menos preocupante, que urge trabajar en nuevos sembrados.

“Este es un reto que no podemos ignorar, pues pone en riesgo la estabilidad de toda la industria, así como la provisión de alimentos y energía para la humanidad. Para evitarlo, prioritariamente debemos encontrar mecanismos que permitan financiar las inversiones requeridas, para mantener una palmicultura joven y productiva".

El dirigente gremial destacó además que la producción de palma de aceite en el país registra un estancamiento en los últimos 20 años, asociado a factores climáticos.