Impresionante gol colombiano se apunta a pelear por el Premio Puskás

Durante el cierre de la fecha 11 del Torneo Colombiano, que lidera Jaguares con diez puntos de diferencia con relación a su escolta, Internacional de Palmira recibió a Atlético Huila en el Estadio Francisco Rivera Escobar, Yácer Antonio Ariza marcó el segundo gol de la victoria local, que finalizó 2-0.

El experimentado delantero Johan Arango abrió la cuenta al 2′, y el conjunto vallecaucano quedó sexto con 18 unidades, mientras que Atlético Huila es octavo con 15, también en zona parcial de clasificación.

Puskas Futbolista perfecto entrenador milagroso

El golazo de Yácer Ariza

La gran anotación del lateral izquierdo llegó en un cobro desde su propio campo, cuando Ariza sorprendió rematando a la portería. El arquero Jeison Méndez estaba unos metros adelantado, y no alcanzó a evitar el golazo.

Así se vivió la transmisión del gol a través de la cadena de Win Sports:

Colombianos que fueron nominados al Premio Puskás

James Rodríguez es el único futbolista colombiano que galardonado con este premio, y lo consiguió tras marcar un golazo de ‘pica-barra’ en octavos de final del Mundial Brasil 2014, tras una espectacular volea desde afuera del área.

Así fue el gol de James:

Otro de los colombianos que han sido nominados al Premio Puskás fue Radamel Falcao, que durante un partido amistoso en 2012 con Atlético de Madrid le marcó un fantástico gol de ‘tijera’ a América de Cali en el Pascual Guerrero.

Esta anotación fue superada por el esloveno Miroslav Stoch en la votación, quien le marcó a Fenerbahce y se terminó llevando el premio.

Así fue el gol de Falcao:

Juan Fernando Quintero le convirtió un golazo a Racing de tiro libre en en la temporada 18-19, durante la Superliga Argentina. El partido se disputó en el Estadio Monumental, y finalmente quedó de tercero en el podio de este año.

Linda Caicedo la segunda mejor jugadora de fútbol: Así quedó la votación

Zsori, delantero de Ferencvaros, se quedó con esta hazaña luego de anotarle de chilena a Debreceni en el Campeonato de Hungría.

Así fue el gol de Juan Fernando Quintero:

¿Cuándo se entrega el Premio Puskás?

El argentino Alejandro Garnacho es el último ganador de este premio, después del golazo de chilena que le marcó a Everton en la anterior temporada de Premier League.

Usualmente, FIFA premia al ganador del Puskás en diciembre, y contempla los goles anotados desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025.

Guardiola, Inzaghi y Spalleti, nominados a mejor entrenador en los Premios ‘The Best’

Es decir, que la gran anotación de Yácer Ariza podría estar nomiado al Premio Puskás que se entregará en diciembre de 2026.

Este galardón se le concede al autor del mejor gol anotado y fue creado en honor y en memoria de Ferenc Puskás, capitán y estrella de la selección de fútbol de Hungría