Hay que sacar la reforma pensional adelante: Julián López, presidente de la Cámara de Representantes

En los últimos días, la remisión de los documentos sobre la reforma pensional a la Corte ha generado debate, mientras sectores políticos cuestionan la legalidad del proceso y advierten posibles irregularidades en la aprobación de las actas parlamentarias, el presidente de la Cámara de representantes, Julián López, la calificó por medio de sus redes sociales como “un paso más hacia la justicia social”.

Demanda por falsedad en documento público:

La representante Katherine Miranda en un video que compartió en sus redes sociales, denunció serias dudas sobre la validez de la documentación presentada por el presidente de la Cámara, Julián López, esto después que él enviara los documentos sobre la reforma pensional a la Corte.

En el video, la representante indica que el acta dos cincuenta y seis, con la que el presidente de la Cámara de Representantes certifica la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional, carece de validez.

“Tuve la oportunidad de conocer el video que anda circulando por las redes sociales y no estamos de acuerdo, la Corte conoce de las actas el 19 de julio y ahora el Magistrado Ibáñez nos han solicitado enviar la aprobación de esas actas, luego las enviamos en agosto, nos pidieron ser más específicos y eso fue lo que se envió la semana pasada” manifestó López

También indicó que lo que se está haciendo es intentar sacar adelante la reforma pensional, “Los colombianos pueden estar tranquilos que desde el Congreso de la República estamos del lado de la gente”

Reforma pensional:

Sobre esta reforma, López indicó: “Estoy, por fe, absolutamente seguro que la Corte Constitucional va a declarar exequible la ley y esperamos que sea lo más pronto posible”