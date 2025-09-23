Gobernación e Invías priorizan nueve proyectos para mejorar la Transversal de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció junto al Instituto Nacional de Vías (Invías) la priorización de nueve proyectos de inversión para mejorar la Transversal de Boyacá, una vía estratégica para la conectividad del departamento y del país. Durante un recorrido por el corredor Ramiriquí–Zetaquira–Miraflores, el mandatario revisó avances y confirmó obras como la intervención del puente Quebrada La Honda, tramos en Zetaquira y Miraflores, mantenimiento en el paso urbano de Zetaquira, y estudios para los puentes La Rusa y Yotengane, entre otros.

Amaya resaltó que estas acciones se desarrollan en articulación con la Gobernación, el Invías y los alcaldes municipales, incluyendo un plan conjunto de mantenimiento periódico. El objetivo, aseguró, es que para la temporada de diciembre la Transversal de Boyacá esté en mejores condiciones para los viajeros y turistas, fortaleciendo así la movilidad, el turismo y la economía regional.