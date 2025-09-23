Educación

Fundación San José denuncia a su secretario general por título a Guerrero, sin cumplir requisitos

La Fundación San José denunció penalmente a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por los delitos de obtención de documento público falso y daño informático.

Juliana Guerrero | Foto: MinInterior

Andrea Arenas

La Fundación de educación superior San José informó que denunció penalmente a Luis Carlos Gutiérrez Martínez saliente secretario general de la Institución, por los delitos de obtención de documento público falso y daño informático.

Esta acción se da por el caso relacionado con la entrega de un título universitario a Juliana Guerrero, quien oficialmente no ha sido nombrada como viceministra de la juventud por esta controversia.

Durante estos días la misma Fundación, destituyó al secretario Gutiérrez así como también definió la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo por la pregunta entrega indebida de un diploma, y otras denuncias relacionadas al respecto.

Lea más información: Fundación San José destituye a su secretario general por entrega de diploma a Juliana Guerrero

Entre tanto, avanza la investigación para aclarar qué fue lo que sucedió en el caso de Guerrero, y la Institución asegura que las decisiones que se han tomado responden a la necesidad de garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas vigentes.

