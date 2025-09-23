Estudiantes de la U.T. evitaron que encapuchados dañaran la infraestructura de la sede Santa Helena

Ibagué

Estudiantes de la Universidad del Tolima se enfrentaron a encapuchados y evitaron que dañaran la infraestructura del centro de educación superior en un hecho que se registró en la tarde del lunes 22 de septiembre.

En un video que circula en redes sociales, se observa como la comunidad educativa de la institución se aglomeró en la puerta de ingreso de la sede Santa Helena donde se encontraban tres personas encapuchadas entregando panfletos.

“Sigan chicos que esta es la universidad de ustedes”, se escucha en el video en el que un estudiante llama a los demás miembros de la institución para que ingresen ante el miedo a represalias de las personas que se encontraban bloqueando la puerta.

“Pueden repartir los folletos, pueden hacer una reunión, pero ustedes creen que esto va a solucionar algo”, dijo otro de los estudiantes que evitaron que los encapuchados siguieran ejerciendo presión a la comunidad educativa.

Finalmente, se observa como los tres encapuchados que repartían volantes en la puerta de ingreso tuvieron que dejar la actividad que realizaban en medio de las voces que les manifestaban “Fuera, fuera, fuera”.

Episodios como el de ayer en el que encapuchados salen a la sede de la Universidad del Tolima reparten panfletos y generan daños a los torniquetes para evitar el control al ingreso se ha convertido en algo normal, pero que la comunidad evite este tipo de acciones que atenta contra la infraestructura universitaria es la primera que se registra.