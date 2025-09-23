Es muy fuerte el aumento de homicidios históricamente en septiembre en Ibagué: Francisco Espín

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, aseguró que históricamente septiembre es un mes en el que se han presentado un incremento importante en las muertes violentas en la ciudad.

“Un fin de semana muy pesado en la ciudad, se pudo establecer que fueron delitos que no estaban conexos en cuanto a su autoría o determinación, fueron hechos aislados”, dijo Espín.

Las cifras indican que en el mes de septiembre del 2024 se presentaron 11 decesos, casos que no fueron en el marco de la celebración del amor y la amistad como ocurrió por lo menos el pasado fin de semana en la capital del Tolima.

“Venimos de un mes de agosto donde solo hubo un deceso y es muy difícil ocultar el sol con un dedo, septiembre es un mes muy fuerte, acá hay que decir que en la ciudad se hicieron los controles y los despliegues, pero ocurrieron los decesos”, resaltó el secretario de Gobierno.

Por otra parte, resaltó que por el caso de la muerte de un hombre en la zona de la calle 61 con Mirolindo las autoridades lograron la captura de dos personas, mientras que en los casos registrados en los barrio El País y Los Álamos se sigue la pista a los responsables de estos homicidios.

“Hay unos homicidios de temas personales, otros de riña, hubo dos sicariatos, una de las personas muertas tiene antecedentes de feminicidio en otros”, puntualizó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.