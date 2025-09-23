“Entre enero y agosto de este año, 76 mujeres han sido asesinadas en Bogotá”: Carlos Fernando Galán( Foto feminicidio.net )

Colombia.

Durante la instalación del el Foro El tiempo de las Mujeres, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la ciudad tiene un reto enorme en materia de seguridad.

Durante la intervención del mandatario, afirmó que tan solo entre enero y agosto del 2025, 76 mujeres han sido asesinadas y que, según la Fiscalía, 12 de ellas, fueron víctimas de feminicidio.

“Infortunadamente, entre enero y agosto de este año, 76 mujeres han sido asesinadas en Bogotá. Según la Fiscalía, 12 de ellas son víctimas de feminicidio”. Detalló el alcalde Galán.

Además, también detalló que en el presente año, se han atendido más de 267 mil casos de problemáticas, de los cuales, el 62% han sido relacionados con violencia en la capital.

Frente a la situación, Carlos Fernando Galán dijo que, desde su administración ha intensificado la estrategia ´Mujeres´, con la Línea Púrpura, las Casas de Igualdad y la presencia que tiene el equipo en hospitales con las duplas. Además, aseguró que “ninguna mujer debe ver truncados sus proyectos por la violencia en la ciudad”.

Entre tanto, habló sobre la importancia de que Bogotá sea sede de este foro y detalló que el poder establecer diálogos con actores a nivel nacional e internacional, fortalecerá las redes de cooperación y ayudará a que la capital siga ampliando sus políticas de género e igualdad como lo ha venido haciendo hasta el momento.