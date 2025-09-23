En Mompox- Bolívar capturado motociclista con arma de fuego ilegal

En el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, la Policía Nacional en Bolívar capturó en flagrancia a un hombre identificado como José Gabino Jiménez Vergara, de 27 años, en el barrio Santa Fe, vía que conduce al corregimiento de la Lobata, en Mompox.

Mediante un registro y control, lograron incautar la moto en la que se movilizaba y un arma de fuego tipo pistola 7.65 mm, y un proveedor con cinco cartuchos sin percutir, que no contaba con la documentación requerida para su tenencia.

Gracias a las caravanas de seguridad, desarrolladas por las patrullas de Vigilancia en compañía del Ejército Nacional, se obtuvo información en tiempo real que permitió capturar a este presunto delincuente.

El detenido, oriundo del municipio de Bosconia (Cesar), está siendo investigado para determinar si tiene participación en algún hecho delictivo registrado en la subregión de la Depresión Momposina.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

Tenga en cuenta

“El porte ilegal de armas de fuego en Bolívar, como en el resto de Colombia, es un delito grave que puede conllevar severas penas de prisión. La institución ha implementado diversas medidas para combatir la violencia y la criminalidad asociadas al uso indebido de armas. En este contexto, se realizan operativos de control y se establecen restricciones para la tenencia de armas”, manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.