Denuncian irregularidades en entrega de kits y proyectos rurales en Villa del Rosario

Norte de Santander.

En diferentes sectores rurales de Villa del Rosario se ha encendido una fuerte inconformidad por presuntas irregularidades en la entrega de kits ganaderos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, como parte de un proyecto de fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias.

De acuerdo con Alexis Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palogordo Norte, la molestia surge porque los equipos no llegaron a todos los verdaderos productores de leche y ganaderos de la zona, a quienes iba dirigido el programa.

“Los beneficiarios son campesinos, gente trabajadora, pero no todos son ganaderos ni productores de leche. Este proyecto estaba destinado a ese sector y la comunidad siente que no hubo transparencia”, aseguró.

El líder comunal explicó que en ningún momento se notificó a las Juntas de Acción Comunal para que socializaran el proyecto con los habitantes y se hiciera una selección adecuada.

“Nos enteramos de terceros, nunca fuimos convocados. La gente cree que uno, como presidente, escoge a los beneficiarios, pero no es así. Nosotros quedamos a la deriva porque ni siquiera supimos cómo hicieron esos listados”, agregó.

A la falta de socialización se suma otra denuncia: según videos que circulan en redes sociales, algunos equipos entregados ya estarían en venta.

Aunque Contreras dijo no tener constancia directa, señaló que varios comunales han manifestado su inconformidad porque los recursos no están beneficiando a quienes realmente lo necesitan.

El malestar no se limita a este proyecto. Según el dirigente, situaciones similares se han repetido con iniciativas de gallinas ponedoras y de mejoramiento de vivienda.

En el caso de este último, explicó que, debido a la demora en la ejecución -más de cuatro años-, muchos de los beneficiarios originales ya no cumplen los requisitos exigidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que ha generado nuevas exclusiones.

“Lo que más duele es que los proyectos llegan a destiempo o se entregan a personas que no cumplen el perfil, mientras quienes realmente necesitan los beneficios son dejados por fuera. Aquí hay campesinos que sobreviven con 150 mil pesos semanales y que con esfuerzo han comprado un lote, pero ahora los sacan de los programas por requisitos que no se ajustan a la realidad”, manifestó Contreras.

Los líderes comunales radicarán en la Gobernación un documento formal para exigir claridad en la ejecución de estos programas y garantías de transparencia en la selección de beneficiarios.