Consejo de Estado fija fecha para audiencia clave en proceso de “muerte política” para David Racero

El Consejo de Estado fijó para el 8 de octubre a las 3:00 de la tarde la audiencia pública en el proceso de solicitud de pérdida de investidura presentada por en contra del representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca.

El consejero ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez, indaga por un presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido Racero al interior del Servicio de Aprendizaje Nacional (SENA).

Se investigan denuncias acompañados de audios y conversaciones que, al parecer, sostuvo Racero y el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, para vincular personal y amañar un concurso para entrar a la entidad.

En el mismo sentido, se validará la supuesta participación en los hechos de un familiar del congresista, para quien también habrían sido solicitados algunos cargos en el Sena, en detrimento de los derechos de servidores que los estaban ocupando y que pertenecerían a otros partidos políticos.