Corte abre investigación formal contra representante del Pacto, David Racero, por caso del fruver

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reunida en sesión ordinaria, abrió una investigación formal contra el representante del Pacto Histórico, David Ricardo Racero Mayorca, por el delito de concusión.

A Racero se le investiga por presuntos malos manejos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Inicialmente se investigan supuestas consignaciones hechas a las cuentas bancarias de Racero por parte de una de sus asesoras. El representante habría exigido parte de su salario.

De igual manera, Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio de su familia.

Por su parte, Racero aclaró en un comunicado a la opinión pública que dicho negocio se hizo en el 2020, cuando aún no ocupada el cargo de Congresista.

“Durante aproximadamente seis meses, mi familia y yo tuvimos un pequeño emprendimiento familiar. Diversas circunstancias, relacionadas con la pandemia, mantuvieron los saldos en rojo y obligaron a la liquidación. Esa es la única verdad”, dijo el representante.

El magistrado instructor, César Reyes, viene practicando pruebas y declaraciones, en ese sentido fijará fecha para escuchar a Racero Mayorca en diligencia de indagatoria.

En el Consejo de Estado también se le investiga

El Consejo de Estado ya ha admitido dos demandas que buscan la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero.

Las demandas se remontan a un presunto gasto indebido de recursos públicos, tras supuestos malos manejos del equipo en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Asimismo, se le investiga por pedir puestos en el Sena.