Avance en neurociencia: IA permite a personas con parálisis mover objetos con la mente

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) logró un avance en neurociencia aplicada, al demostrar el potencial de las interfaces cerebro-computadora.

En este estudio, publicado en la revista Cell, un hombre que había quedado paralizado tras un derrame cerebral consiguió mover un brazo robótico únicamente con sus pensamientos.

Cabe destacar que el éxito de este estudio fue posible por medio la combinación de sensores cerebrales con un modelo de inteligencia artificial de última generación, capaz de interpretar señales neuronales y transformarlas en movimientos precisos.

Adicionalmente, sorprendió la estabilidad alcanzada. El dispositivo funcionó sin interrupciones durante siete meses completos, mientras que investigaciones previas apenas lograban resultados estables de uno o dos días.

Esto sugirió que la IA puede adaptarse a los cambios naturales en la actividad cerebral y mantener un desempeño confiable en el tiempo. Asimismo, este proyecto contó con el respaldo de Institutos Nacionales de Salud.

¿Qué descubrieron los investigadores sobre la actividad cerebral?

El neurólogo Karunesh Ganguly, junto con el investigador Nikhilesh Natraj, lideraron este estudio que además reveló un hallazgo importante sobre la actividad cerebral relacionada con el movimiento.

Los investigadores descubrieron que las representaciones cerebrales se mantienen estables en su forma, pero tienden a desplazarse ligeramente de un día a otro.

Para demostrarlo, implantaron sensores en la superficie del cerebro de un participante que había perdido movilidad tras un derrame cerebral y analizaron cómo se generaban las señales cuando este imaginaba mover sus manos, pies o cabeza.

Este conocimiento permitió programar un modelo de inteligencia artificial capaz de adaptarse a esos pequeños cambios diarios en la actividad cerebral, lo que garantizó que la interfaz cerebro-computadora mantuviera un rendimiento estable durante meses.

Por la precisión, el participante logró controlar un brazo robótico y realizar movimientos complejos como trasladar, girar y manipular objetos; el avance abre la puerta a dispositivos más confiables y duraderos, con aplicaciones directas en la rehabilitación neurológica y la mejora de la calidad de vida.

¿Por qué es importante este avance para la vida de personas con parálisis?

El estudio demostró que la integración entre el aprendizaje humano y la inteligencia artificial puede transformar de manera profunda el desarrollo de dispositivos médicos.

La interfaz cerebro-computadora utilizada no solo permitió al participante mover bloques, sino también realizar acciones más complejas y cotidianas, como abrir un gabinete, tomar una taza y acercarla a un dispensador de agua.

Estos logros representan un paso crucial hacia la autonomía de personas con parálisis, quienes en un futuro cercano podrían alimentarse, hidratarse o desarrollar tareas básicas, sin depender de la ayuda de terceros.

Este equipo trabaja ahora en perfeccionar la fluidez de los movimientos y en evaluar la tecnología dentro de entornos domésticos, con el objetivo de acercarla a un uso real en la vida diaria.

Finalmente, según el propio Ganguly, el sistema ya ha alcanzado un nivel de madurez técnica que demuestra su viabilidad. El objetivo está ahora en refinar su desempeño y ampliar sus aplicaciones en la rehabilitación y la medicina personalizada.