Nuevo laboratorio de robótica beneficiará a más de 300 estudiantes y 30 docentes en Valledupar

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entregó el Laboratorio de Robótica No. 21 en Valledupar, como parte del programa nacional que busca fortalecer las vocaciones científicas y las habilidades del siglo XXI. Este centro de investigación busca formar a estudiantes y docentes en áreas como programación, inteligencia artificial, ciencias computacionales y robótica.

El Laboratorio STEAM está ubicado en la Institución Educativa Pública Milciades Cantillo y espera beneficiar a más de 300 estudiantes y 30 docentes del municipio, quienes también recibirán 225 horas de formación en modalidad presencial y virtual.

Hasta el momento, los docentes han participado en encuentros formativos con expertos de la Universidad Nacional de Colombia, y el proceso continuará durante los próximos tres meses, con acompañamiento de profesionales con formación doctoral en metodologías activas de investigación en robótica, ciencias computacionales e inteligencia artificial.

Estrategia del gobierno

La ministra de las TIC, Ángela Yesenia Olaya, habló sobre las directrices dadas por el presidente Gustavo Petro: “decidimos crear una iniciativa que llegue a todos los departamentos de Colombia. Y a partir del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en investigación científica se estimulen la creatividad y la generación de conocimiento para acercar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, al adolescente, al mundo científico.”

La jefe de cartera también señaló la importancia del papel de los docentes en este proyecto, en especial por el componente pedagógico e hizo un llamado al respecto: “Que la ciencia nos permita fortalecer los procesos de identidad socio-territorial en las comunidades y que los jóvenes fortalezcan el conocimiento científico a partir de la creatividad, el amor por el conocimiento, el amor por entender cómo funciona la tecnología y cómo nos puede mejorar nuestro día a día”.

Inversión en Ciencia y Tecnología en el departamento del Cesar

Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, el OCAD de CTeI del Sistema General de Regalías (SGR) ha aprobado 8 proyectos de impacto regional para el departamento del Cesar. El valor total financiado a través de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación asciende a $16.684 millones.

Durante este mismo período, el ministerio ha destinado $18.198 millones al departamento, de los cuales $9.630 millones han sido invertidos específicamente en el municipio de Valledupar.

Otros Laboratorios STEAM en país

Según cifras de MinTIC, hasta la fecha se han beneficiado más de 5.800 niñas, niños y adolescentes en Colombia mediante la implementación de laboratorios STEAM LABS en diversas regiones del país. Estas instalaciones permiten a los estudiantes desarrollar proyectos de investigación enfocados en resolver problemáticas locales, utilizando tecnologías de última generación.

Hasta la fecha, se han inaugurado 20 laboratorios: 15 en Tumaco, 1 en Albán, 2 en Bolívar (San Basilio de Palenque y Cartagena), 1 en Pasto y 1 en Quibdó, lo que ha generado un impactando a cerca de 5.400 estudiantes y 490 docentes. La inversión supera los $5.700 millones de pesos y corresponde a la primera fase de un total de 29 laboratorios proyectados a nivel nacional.