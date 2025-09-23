Autopistas del Caribe adelantó nuevas intervenciones para mejorar seguridad vial en sus corredores

Cartagena

La Concesión Autopistas del Caribe desplegó acciones de mantenimiento y señalización en diferentes puntos del corredor vial de La Cordialidad Cartagena – Barranquilla y sus variantes.

Entre las más recientes labores se destacan:

• Demarcación horizontal en la Variante Sabanalarga – Palmar de Varela

• Cruces peatonales demarcados en el municipio de Turbaco

• Limpieza y pintura de puentes peatonales en Arjona, Cartagena (sector La India) y Santa Catalina

• Parcheo en la doble calzada de Arjona.

• Sello de fisuras en la Variante Mamonal – Gambote y en el municipio de Clemencia

Estas intervenciones hacen parte del compromiso permanente de la concesión con la seguridad vial, el cuidado de la infraestructura y el bienestar de los usuarios que a diario transitan por este importante corredor vial.