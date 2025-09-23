Autopistas del Caribe adelantó nuevas intervenciones para mejorar seguridad vial en sus corredores
Se hizo demarcación horizontal, cruces peatonales, parcheo en doble calzada y sello de fisuras
Cartagena
La Concesión Autopistas del Caribe desplegó acciones de mantenimiento y señalización en diferentes puntos del corredor vial de La Cordialidad Cartagena – Barranquilla y sus variantes.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Entre las más recientes labores se destacan:
• Demarcación horizontal en la Variante Sabanalarga – Palmar de Varela
• Cruces peatonales demarcados en el municipio de Turbaco
• Limpieza y pintura de puentes peatonales en Arjona, Cartagena (sector La India) y Santa Catalina
• Parcheo en la doble calzada de Arjona.
• Sello de fisuras en la Variante Mamonal – Gambote y en el municipio de Clemencia
Estas intervenciones hacen parte del compromiso permanente de la concesión con la seguridad vial, el cuidado de la infraestructura y el bienestar de los usuarios que a diario transitan por este importante corredor vial.