Cartagena

Autopistas del Caribe adelantó nuevas intervenciones para mejorar seguridad vial en sus corredores

Se hizo demarcación horizontal, cruces peatonales, parcheo en doble calzada y sello de fisuras

Autopistas del Caribe

Autopistas del Caribe

Cartagena

La Concesión Autopistas del Caribe desplegó acciones de mantenimiento y señalización en diferentes puntos del corredor vial de La Cordialidad Cartagena – Barranquilla y sus variantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre las más recientes labores se destacan:

• Demarcación horizontal en la Variante Sabanalarga – Palmar de Varela

• Cruces peatonales demarcados en el municipio de Turbaco

• Limpieza y pintura de puentes peatonales en Arjona, Cartagena (sector La India) y Santa Catalina

• Parcheo en la doble calzada de Arjona.

• Sello de fisuras en la Variante Mamonal – Gambote y en el municipio de Clemencia

Estas intervenciones hacen parte del compromiso permanente de la concesión con la seguridad vial, el cuidado de la infraestructura y el bienestar de los usuarios que a diario transitan por este importante corredor vial.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad