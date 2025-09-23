Ataque armado en Cúcuta dejó herido a un policía

Cúcuta.

Hacia las 5:18 de la tarde de este lunes, un procedimiento adelantado por integrantes del Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta en el asentamiento humano El Talento terminó en un hecho de violencia que dejó herido a un uniformado.

De acuerdo con el reporte oficial, los miembros del grupo especial se encontraban cumpliendo una misión institucional cuando fueron atacados de manera sorpresiva por dos sujetos armados que abrieron fuego contra la patrulla.

En medio del intercambio de disparos resultó lesionado el subintendente Jean Carlos Rivera, quien recibió atención inmediata de sus compañeros y fue trasladado al Policlínico de Atalaya.

Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Clínica Medical Duarte, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del ataque.