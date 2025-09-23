Andrés Santamaría fue elegido como nuevo director de Asocapitales: Galán es el nuevo presidente

La Asamblea General de la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, eligió por unanimidad a Andrés Santamaría, actual director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), como su nuevo director.

Santamaría llega a la Asociación en reemplazo de Luz María Zapata, hoy precandidata a la presidencia, quien salió de dicho cargo en febrero de este año tras tensiones internas con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Alcalde Galán fue elegido como nuevo presidente de Asocapitales:

Por otro lado en esta misma Asamblea el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación. Galán asumirá este cargo en reemplazo del alcalde de Cali, Alejandro Eder.

“Ahora, como presidente de la Junta Directiva, asumo ese reto con Carlos Hugo, como alcalde de Mocoa, que va a ser también un gran aliado en este escenario, y también con James Padilla como alcalde de Armenia, como secretario, para cumplir la misión que nos han encomendado y es trabajar para que esta asociación, ya con estas nuevas herramientas, con esta nueva estructura, pueda cumplir en trabajar por las ciudades”.

Agregó el mandatario local que todos los alcaldes del país deben articularse para “exigir que el Estado le cumpla a todos por la Nación le tiene que cumplir a todas las ciudades”.