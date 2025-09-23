Alcaldesa de Duitama y funcionarios denuncian amenazas durante operativos de seguridad

Duitama

La seguridad en Duitama fue el eje central del pasado fin de semana, en el que la Administración Municipal adelantó intensos operativos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, las jornadas no solo dejaron resultados en materia de movilidad y control, sino también un hecho preocupante: la alcaldesa Rocío Bernal Mejía y varios funcionarios de su equipo denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de ciudadanos sorprendidos incumpliendo la ley.

El secretario de Gobierno, Danilo Rodríguez, también se refirió a lo ocurrido el sábado durante los controles a motocicletas y vehículos. Según explicó, varios ciudadanos, sorprendidos en estado de embriaguez y sin la documentación al día, reaccionaron con insultos y amenazas contra la alcaldesa y los servidores públicos.

“No podemos aceptar que personas que incumplen la norma, conducen en estado de embriaguez y ponen en riesgo a sus familias y a terceros, pretendan deslegitimar la labor de las autoridades. Nuestro único propósito es proteger a la ciudadanía”, manifestó Rodríguez, al confirmar que se interpondrán acciones legales y que ya se convocó un Consejo de Seguridad con acompañamiento de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

El balance de los operativos del fin de semana fue el siguiente:

15 automotores inmovilizados.

3 casos de embriaguez al volante con inmovilización inmediata.

3 accidentes de tránsito, uno de ellos con fuga del responsable.

Un menor sorprendido en estado de embriaguez.

Atención de un incidente con semovientes en el barrio Las Nieves.

Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán en diferentes jornadas durante la semana y los fines de semana. “Estos procedimientos no buscan perjudicar, sino salvar vidas. Invitamos a la ciudadanía a cumplir las normas, a conducir con responsabilidad y a respetar a quienes trabajamos por la seguridad de Duitama”, concluyó el secretario de Gobierno.