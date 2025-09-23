11 personas pasaron de ser habitantes de calle a emprendedores en Cartagena: Alcaldía brinda ayuda

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, reafirma su compromiso con la recuperación y reintegración de las personas en condición de calle, brindándoles refugio, atención integral y herramientas de transformación social desde el Hogar de Paso Segundas Oportunidades, operado por Fundasaber.

“Nuestro propósito es que los habitantes de calle tengan un nuevo comienzo, con herramientas y oportunidades reales para transformar sus vidas y lograr su reintegración social”, declaró Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Con el objetivo de crear nuevas oportunidades y fortalecer sus capacidades para alcanzar la independencia económica, once personas conformaron la Asociación Nuevos Caminos, en el que han recibido capacitaciones en la preparación de alimentos como pizzas, lasañas y productos congelados, así como en la elaboración de artesanías (pulseras, collares y accesorios).

“Esta es una organización que nació y creció para crear nuevas oportunidades, hoy nuestras vidas están siendo transformadas. Estamos en camino a un nuevo proceso y esto nos ayuda a ser nuevas personas y depender de nosotros mismos”, expresó Luis Fernando Meza, integrante de la Asociación Nuevos Caminos.

Apoyo al emprendimiento con Echa Pa’ lante

El grupo fue seleccionado para participar en el programa distrital Echa Pa’ lante, una iniciativa que brinda formación en habilidades empresariales y respaldo a emprendedores de sectores vulnerables. De esta manera, podrán avanzar hacia la consolidación de sus proyectos productivos y garantizar un sustento estable.

“En nuestros talleres de emprendimiento han recibido formaciones para generar un sustento y salir adelante (…) son personas motivadas que ya han aprendido a elaborar deditos de queso, empanadas, pizza, entre otros”, indicó Sarith Guzmán, tutora de los beneficiarios del Hogar de Paso Segundas Oportunidades.

Quienes deseen apoyar este proceso social pueden hacerlo adquiriendo los productos elaborados por la Asociación Nuevos Caminos, a través de la línea del Hogar de Paso: 605-651 0459.

Un nuevo comienzo

En la actual administración, este espacio ha atendido a 373 personas, de las cuales 45 fueron ingresadas a procesos de desintoxicación y 17 iniciaron programas de deshabituación. Gracias a este acompañamiento, seis personas lograron retomar sus proyectos de vida y once más se encuentran próximos a reintegrarse plenamente a la sociedad.