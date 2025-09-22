“Volvamos al Mundial de la FIFA 26™ en familia”, una celebración que une generaciones
Una campaña, que reúne a referentes históricos y voces emblemáticas de nuestro fútbol, nos recuerda que, cuando se trata de este deporte, Colombia es una gran familia.
Referentes que son parte de la historia del balón pie de nuestro país: Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto a la referente de la Selección femenina Daniela Montoya, además los periodistas Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández, celebran el regreso a la Copa Mundial de la FIFA 26™, con el concepto “Volvamos al Mundial de la FIFA 26™ en familia”.
Este regreso se enmarca en una campaña que es representada por generaciones distintas, pero unidos bajo una misma bandera, donde Buchanan’s invita a los colombianos a celebrar más allá de los 90 minutos, reconectando con la esencia de lo que significa vivir el fútbol juntos: compartir, abrazarse, cantar y emocionarse con los que elegimos como familia.
“Creemos que la familia es mucho más que los lazos de sangre: son las personas con quienes compartimos nuestras alegrías, nuestros triunfos y también nuestras derrotas. En Buchanan’s queremos celebrar que, después de ocho años, Colombia vuelve a esta cita deportiva y lo haremos como sabemos: en familia”, señaló Erick Strauss, director de Marketing e Innovación de Diageo Colombia.
Esta alianza busca ser un punto de encuentro cultural, donde el fútbol se convierta en la excusa perfecta para brindar y celebrar juntos, reír juntos y volver a sentirnos parte de una misma familia llamada Colombia. Porque si algo nos une más allá de los colores y los nombres, es esa certeza de que los mejores momentos de la vida siempre se celebran juntos.