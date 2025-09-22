“Volvamos al Mundial de la FIFA 26™ en familia”, una celebración que une generaciones

Referentes que son parte de la historia del balón pie de nuestro país: Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto a la referente de la Selección femenina Daniela Montoya, además los periodistas Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández, celebran el regreso a la Copa Mundial de la FIFA 26™, con el concepto “Volvamos al Mundial de la FIFA 26™ en familia”.

Este regreso se enmarca en una campaña que es representada por generaciones distintas, pero unidos bajo una misma bandera, donde Buchanan’s invita a los colombianos a celebrar más allá de los 90 minutos, reconectando con la esencia de lo que significa vivir el fútbol juntos: compartir, abrazarse, cantar y emocionarse con los que elegimos como familia.

“Creemos que la familia es mucho más que los lazos de sangre: son las personas con quienes compartimos nuestras alegrías, nuestros triunfos y también nuestras derrotas. En Buchanan’s queremos celebrar que, después de ocho años, Colombia vuelve a esta cita deportiva y lo haremos como sabemos: en familia”, señaló Erick Strauss, director de Marketing e Innovación de Diageo Colombia.

Esta alianza busca ser un punto de encuentro cultural, donde el fútbol se convierta en la excusa perfecta para brindar y celebrar juntos, reír juntos y volver a sentirnos parte de una misma familia llamada Colombia. Porque si algo nos une más allá de los colores y los nombres, es esa certeza de que los mejores momentos de la vida siempre se celebran juntos.