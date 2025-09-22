Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 22 al 28 de septiembre

Tras el eclipse solar de este 21 septiembre, se espera que se abra una conexión con la vida cotidiana, donde la fortuna se viste de matices distintos, removiendo certezas y sembrando impulsos que parecían dormidos. Asimismo, se espera que, esta corriente astral se deslice con un pulso renovador, que otorgará un aire sorpresa que despertará puertas y encenderá el instinto.

En la semana del 22 al 28, la vibración celeste se intensifica y abre escenarios como se había mencionado, donde los problemas se vuelven ventajas para hacer cambios. La suerte, en este intervalo, no se presenta lineal, sino como una oportunidad que empuja a soltar viejos patrones y abrazar a las personas más cernas.

El astrólogo chileno Consuelo Ulloa, señala que, después del eclipse de Sol se abre “una ventana de claridad que permite que viejos temas emerjan para ser cerrados o reordenados, y amplifica la recepción de mensajes y oportunidades que antes pasaban desapercibidas”.

Además, el horóscopo semanal de la astróloga Mía Astral, resaltó que, esta semana, promete traer buenas noticias para ciertos signos del zodiaco, quienes podrían experimentar un alivio, una oportunidad o un reconocimiento al alza.

Lista de signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Leo

La fuerza solar activa el área de la proyección personal, iluminando esfuerzos que habían pasado desapercibidos. Las noticias pueden llegar en forma de reconocimiento, nuevas oportunidades de liderazgo o validación de talentos que refuerzan su confianza.

Libra

El tránsito de energías en su signo impulsa acuerdos, alianzas y gestos de apoyo que estaban pendientes. Las buenas noticias estarán ligadas a avances en proyectos compartidos, equilibrio en relaciones y un clima de mayor armonía que favorece decisiones importantes.

Sagitario

Su naturaleza expansiva recibe un impulso extra esta semana, anuncios relacionados con viajes, aprendizajes o puertas que se abren en lo académico o laboral. La suerte se alinea para ofrecer señales de crecimiento que amplían horizontes.

Aries

Después de un tiempo de tensión, surgen noticias que marcan el inicio de un nuevo ciclo profesional o personal. Reconocimientos, propuestas inesperadas o la superación de bloqueos internos hacen que Aries sienta que la acción vuelve a fluir a su favor.

Cáncer

El ámbito familiar y emocional recibe alivio: conversaciones que aclaran malentendidos, gestos de reconciliación o resultados positivos en temas relacionados con el hogar. Esta semana abre un espacio de calma y buenas sorpresas en vínculos cercanos.

Números de la suerte de la semana del 22 al 28 de septiembre

Acabe resaltar que, los números actúan como códigos energéticos que acompañan a cada signo del zodiaco, orientando la toma de decisiones y atrayendo oportunidades en distintos planos.

Números de la suerte por signo

Aries : 3 – 11 – 29

: 3 – 11 – 29 Tauro : 7 – 18 – 40

: 7 – 18 – 40 Géminis : 2 – 15 – 33

: 2 – 15 – 33 Cáncer : 9 – 21 – 44

: 9 – 21 – 44 Leo : 5 – 19 – 28

: 5 – 19 – 28 Virgo : 4 – 12 – 36

: 4 – 12 – 36 Libra : 6 – 17 – 30

: 6 – 17 – 30 Escorpio : 8 – 20 – 41

: 8 – 20 – 41 Sagitario : 1 – 14 – 39

: 1 – 14 – 39 Capricornio : 10 – 22 – 35

: 10 – 22 – 35 Acuario : 13 – 26 – 42

: 13 – 26 – 42 Piscis: 16 – 27 – 38