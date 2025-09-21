Eclipse Solar HOY 21 de septiembre 🔴: Transmisión EN VIVO de ‘Time and Date’

Hoy, 21 de septiembre de 2025, ocurrirá un eclipse solar parcial, un evento en el que la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, bloqueando solo una fracción de su superficie visible.

Para este evento, la magnitud del fenómeno alcanzará un valor cercano a 0,855, lo que indica que en las zonas de máxima observación hasta un 85,5 % del diámetro solar quedará cubierto por la sombra lunar.

Tenga en cuenta que el eclipse será visible principalmente en el océano Pacífico Sur, algunas áreas de Nueva Zelanda y la Antártica, lugares donde se apreciará con mayor claridad.

En contraposición, países como Colombia y la mayoría de territorios de América Latina no estarán dentro del área de penumbra, por lo que no podrán observarlo directamente.

Adicionalmente, cabe resaltar que este eclipse adquiere un valor científico y simbólico, ya que se trata del último de su tipo en 2025 y forma parte del ciclo Saros 154.

Este patrón conecta eclipses a lo largo de los siglos y contribuye a comprender mejor la dinámica orbital del sistema Tierra-Luna-Sol.

¿Por qué es importante este eclipse aunque no se vea en Colombia?

La relevancia de este eclipse solar parcial va mucho más allá de su simple contemplación. Este tipo de fenómenos despiertan curiosidad y motivan el aprendizaje, lo que los convierte en herramientas poderosas para la divulgación científica.

En colegios, universidades y planetarios suelen promover actividades que acercan a niños y adultos a la astronomía, lo que permite fortalecer la comprensión de procesos como las fases lunares, las órbitas planetarias y la dinámica de los cuerpos celestes.

No obstante, observar un eclipse requiere responsabilidad. Mirar el Sol sin la protección adecuada puede ocasionar daños irreversibles en la vista. Por ende, es fundamental emplear lentes con filtros certificados o recurrir a métodos de proyección indirecta.

En el plano físico, es importante considerar que los eclipses ofrecen la posibilidad de estudiar variaciones temporales en la atmósfera, como ligeros descensos de temperatura, cambios en el viento o la humedad.

¿Qué significa simbólicamente un eclipse para la humanidad?

Más allá del ámbito científico, los eclipses solares han sido vistos a lo largo de la historia como símbolos de transformación y renovación.

Desde la astronomía, representan un recordatorio del orden cíclico del universo, donde todo se mueve y cambia constantemente, lo que invita a la humanidad a reconocer que nada permanece inmóvil.

Por el lado de la astrofísica, se muestra cómo la interrupción momentánea de la luz solar genera alteraciones perceptibles en el entorno, evidenciando la importancia de las pausas energéticas que abren camino a nuevos equilibrios.

Desde otra perspectiva, se puede considerar a los eclipses como ventanas que revelan aspectos normalmente ocultos, tanto en la atmósfera terrestre como en nuestra propia percepción del mundo.

De la misma manera, la astrología los concibe como portales de evolución: la Luna, asociada con lo inconsciente, cubre temporalmente al Sol, emblema de la conciencia, impulsando procesos de liberación y desapego.

Finalmente, hay que hacer énfasis en que por medio esta convergencia de visiones, el eclipse se vuelve un espejo del vínculo entre el cosmos y la psique humana, lo que recuerda que cada retorno de la luz determina el inicio de un ciclo vital renovado.

Vea EN VIVO el Eclipse: