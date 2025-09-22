Reparos a orden presidencial en la lucha contra el microtráfico

El microtráfico de drogas es una de las actividades más rentables en la zona de frontera / Foto Archivo( Cortesía )

Cúcuta

Expertos en temas de seguridad, analistas y otros sectores advirtieron reparos a la propuesta hecha por el gobierno nacional para combatir el microtráfico.

Luego de la orden al ministerio de la defensa, surgieron planteamientos en torno al futuro de esa iniciativa gubernamental.

Juan Camilo Páez abogado y analista dijo a Caracol Radio que “el microtráfico podría ser como el pulso de la existencia del conflicto frente a una criminalidad mayor, frente a la existencia de grandes cultivos, grandes narcotraficantes, grandes problemas estructurales de la delincuencia no es mas que eso, el pulso”.

“La verdadera afectación que puede tener el ordenamiento jurídico colombiano, el gran sistema delincuencial, los grandes sistemas de corrupción frente a las autoridades que permiten este tipo de escenarios, no están ligados a ese factor de microtráfico sino esta ligado a un factor de criminalidad más grande” explicó.

Indicó además que “esto es como castigar al eslabón mas pequeño, esto termina siendo un escenario ambivalente de la política de gobierno en la medida que este gobierno empieza señalando eso, el micro traficante no es a la persona que hay que perseguir, tenemos que perseguir a quienes contribuyen de la manera macro en la criminalidad”.

“A ese conjunto de reacciones que tiene el Estado, con determinada problemática se le conoce como política criminal, es decir la forma como el Estado intenta organizarse para poder afectar una estructura criminal y cuando la política criminal es reactiva, es desorganizada se dice que no existe y eso es lo que estamos viendo” precisó.