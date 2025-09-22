Niños de Papel lanza estrategia SanaMente en colegios de Cartagena

Cartagena

La Asociación Niños de Papel – Regional Cartagena, anuncia el lanzamiento del proyecto SanaMente, una iniciativa que busca fortalecer el bienestar emocional de los niños y adolescentes en la ciudad.

El evento de lanzamiento se llevará a cabo el próximo martes 23 de septiembre a las 7:30 a.m. en el Hotel Corales de Indias.

SanaMente responde a la necesidad de atender la salud mental infantil, dado que el 44% de los menores en Colombia presentan señales de afectación emocional. La estrategia busca convertir a las instituciones educativas en gestores de riesgo, a través de la sensibilización, la formación a docentes, tamizajes psicoemocionales y la creación de rutas de atención.

Patricia Romero, Gerente Regional de Niños de Papel, afirmó: “Con SanaMente, cada colegio de Cartagena se convertirá en un espacio seguro y de confianza donde los niños puedan recibir acompañamiento y fortalecer su desarrollo socioemocional.”

El lanzamiento contará con la participación de directivos educativos, docentes, representantes de la Alcaldía de Cartagena y del sector salud.

Para más información, consulte el video de la estrategia: https://youtu.be/vIFQtuLpm_w.