Niños de Papel lanza estrategia SanaMente en colegios de Cartagena
El proyecto busca convertir las instituciones educativas en entornos protectores para la salud mental de la niñez
Cartagena
La Asociación Niños de Papel – Regional Cartagena, anuncia el lanzamiento del proyecto SanaMente, una iniciativa que busca fortalecer el bienestar emocional de los niños y adolescentes en la ciudad.
El evento de lanzamiento se llevará a cabo el próximo martes 23 de septiembre a las 7:30 a.m. en el Hotel Corales de Indias.
SanaMente responde a la necesidad de atender la salud mental infantil, dado que el 44% de los menores en Colombia presentan señales de afectación emocional. La estrategia busca convertir a las instituciones educativas en gestores de riesgo, a través de la sensibilización, la formación a docentes, tamizajes psicoemocionales y la creación de rutas de atención.
Patricia Romero, Gerente Regional de Niños de Papel, afirmó: “Con SanaMente, cada colegio de Cartagena se convertirá en un espacio seguro y de confianza donde los niños puedan recibir acompañamiento y fortalecer su desarrollo socioemocional.”
El lanzamiento contará con la participación de directivos educativos, docentes, representantes de la Alcaldía de Cartagena y del sector salud.
Para más información, consulte el video de la estrategia: https://youtu.be/vIFQtuLpm_w.