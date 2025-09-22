Más de 300 mil habitantes de Neiva estarán sin agua potable por 48 horas

Neiva

A partir del martes en la mañana se adelantarán las actividades programadas en los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable en Neiva. Por esta razón, será necesario suspender el servicio desde la noche del lunes, con el fin de vaciar los tanques y eliminar los residuos de cloro gaseoso que podrían poner en riesgo la salud del personal encargado de la obra.

La medida afectará a más de 350 mil habitantes de la ciudad durante 48 horas. Sin embargo, los organizadores confirmaron que hospitales, centros educativos y de reclusión recibirán suministro de agua a través de vehículos, con apoyo de la empresa de servicios.

Mauricio Rodríguez, Subgerente Operativo, afirmo que “los trabajos contemplan la instalación de válvulas de control en la salida de los tanques de almacenamiento, así como la adecuación de cuatro válvulas de 24 pulgadas en el sector del reservorio. Para ello, será necesario realizar un cierre preventivo en dicho punto estratégico, lo que implica jornadas continuas de trabajo durante los dos días”.

De igual manera, las cuadrillas adelantarán la instalación de una válvula de 20 pulgadas en la línea norte, con el propósito de mejorar la regulación del suministro en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para almacenar agua con anticipación y estar preparados ante esta suspensión temporal del servicio.