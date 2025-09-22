Investigan desórdenes en estación de policía de Trigal del Norte

Cúcuta

Luego de una denuncia hecha en redes sociales sobre presuntos desordenes y abusos en la estación de policía del barrio Trigal del Norte en comando de la policía metropolitana ordenó una investigación.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que se recibió una queja “por música a alto volumen, grabando con celulares en medio de desordenes”.

Ante este hecho explicó el oficial que “se inició una investigación de carácter interno, además de una inspección de disciplina, y la justicia penal militar para adelantar los actos urgente y poner a los responsables bajo la ley policial”.

“Nosotros no permitiremos que estas personas sigan haciendo uso de estos dispositivos móviles, los cuales están prohibidos en las carceletas de las estaciones de policía”.

Indicó el alto oficial que indudablemente el alto grado de hacinamiento es uno de los factores que influye para que se generen estos problemas u alteraciones del orden público.

En la actualidad se mantiene la expectativa por el traslado de un alto número de personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía a la cárcel Modelo de Cúcuta.