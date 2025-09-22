Festijazz movió la economía de Mompox y sus alrededores con $15.329 millones

Cartagena

El Festival de Jazz de Mompox 2025 generó un impacto económico estimado en $15.329 millones de pesos, que se irrigaron en sectores clave para la generación de empleo.

“Para esto hacemos este tipo de eventos. Los festivales son un importante renglón de la economía bolivarense, porque generan empleo y nos posicionan como destino de inversión y turismo”, aseguró el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

El 51% (aproximadamente $7.871 millones) correspondió a gastos efectuados por los asistentes al evento —principalmente visitantes no residentes en Mompox—, seguido por un 28% asociado al denominado “efecto derrame económico”, y un 20% vinculado a los gastos logísticos y de operación realizados por los organizadores.

En cuanto a las actividades económicas beneficiadas, el 58% del impacto económico se concentró en el sector de “Alojamiento y servicios de comida” (alrededor de $8.932 millones). Le siguieron: “Comercio al por mayor y en comisión o por contrato” (14%), “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (13%), “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicios” (10%) y “Transporte terrestre y por tuberías” (5%).

Respecto a las características de los asistentes, el 56% fueron mujeres y el 44% hombres; el 74% se identificó como empleados o trabajadores independientes. Además, el 98% reside en Colombia, aunque el 66% no vive en Mompox. De este último grupo, el 85% manifestó que su principal motivación para viajar fue asistir al Festijazz, con una permanencia de cuatro días en el municipio.

Finalmente, el 60% de los asistentes indicó haber participado en ediciones anteriores, lo que refleja un alto nivel de fidelización hacia el evento. Este resultado coincide con el 90% de satisfacción reportado por los participantes, confirmando la calidad y relevancia del Festival.

La medición la realizó la Cámara de Comercio de Magangué y la Universidad de La Guajira, previa asesoría y acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar, para transferir el modelo de monitoreo y procesamiento de datos.