Es evidente que los acuerdos de paz desconocen la realidad de los territorios: gobernadora de Tolima

La gobernadora del Tolima Adriana Matiz durante el acto de celebración de los 45 años de la Universidad de Ibagué

La escalada de la violencia en el país ha generado incertidumbre para las regiones, es por esto que, desde la Gobernación del Tolima proponen que el Gobierno Nacional le de más autonomía a las entidades territoriales para que puedan iniciar diálogos de paz.

La gobernadora del Tolima, habló el lunes 22 de septiembre en 6AM de Caracol Radio y aseguró que Colombia vive una oportunidad histórica para avanzar en la descentralización y en la autonomía territorial. Sin embargo, advirtió que esto no se logrará si no se acompaña de cambios de fondo en la manera como se toman las decisiones sobre seguridad y convivencia.

Noticia en desarrollo...