“ El comandante de la Dorada si se encontraba en el sitio”: dijo el General Triana

Manizales

El director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, aclaró que el comandante del municipio de La Dorada, Caldas, si se encontraba en el evento donde el presidente Gustavo Petro entregó 18.000 hectáreas de tierras en el Magdalena Medio. Según el general el presidente no lo observó en el evento

Se recuerda que la semana pasada el presidente Petro pidió explicaciones sobre las investigaciones de un homicidio ocurrido en Puerto Salgar, Cundinamarca, donde murió un líder social que también era reconocido en el puerto caldense y que estaba pendiente de diferentes procesos que eran en beneficio de la comunidad.

“ El presidente frente a la ausencia del comandante no lo observó en el sitio. Posteriormente el comandante habla con él y le explica un tema muy particular que frente a una pregunta que hizo el señor presidente en términos del homicidio de una persona. Inmediatamente yo reacciono en términos de brindarle información complementaria al requerimiento del señor presidente de la República”; dijo el general de la Policía.

El presidente de formal alterada solicitó airadamente la presencia del comandante de La Dorada, sin embargo en las últimas horas el general Triana confirmó que el uniformado si se encontraba en el recinto y que incluso después del discurso habló con el presidente

La comandante de la Policía de Caldas tampoco pudo ingresar al evento por disposición de los organizadores, sin embargo, después del regaño del presidente si lograron ingresar para aclarar las inquietudes del mandatario