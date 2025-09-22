🔴 ¿Cómo está la vía Bogotá-Villavicencio HOY? EN VIVO, últimas noticias y rutas alternas

Este lunes 22 de septiembre, la vía que conecta a la capital del país, Bogotá, con Villavicencio, se encuentra con paso restringido, afectando a centenares de conductores que se transportan por la ruta con el propósito de transportar recursos o conectar con otras ciudades.

De acuerdo a la información brindada por Coviandina, se establecieron unos horarios por parte del Comité de Seguimiento del PMT para el paso por la variante K18-000; la entidad resalta que el paso será habilitado durante dos horas en sentido Bogotá-Villavicencio, mientras que en el sentido contrario este paso será habilitado por cuatro horas.

“Los represamientos pueden estar llegando a esperas de 12 a 16 horas” Gobernador de Cundinamarca sobre vías alternas

En entrevista con 6AM, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió a las vías alternas, enfatizando en que, actualmente el tránsito depende de un desvío improvisado, que solo atiende entre el 30% y el 40% del tráfico habitual. Lo que genera represamientos de 12 a 16 horas, afectando no solo a los transportadores, sino también a la población local.

“Hoy los represamientos pueden estar llegando a esperas de 12 a 16 horas. Los transportadores esperan en la vía siempre que les den su turno, pero en medio de este tráfico también está la situación que vive el transporte y los habitantes de los municipios que están entre el bloqueo, porque no hay un trato preferente para este transporte”, expresó.

Rey, también señaló que el contrato de concesión con Coviandina excluye algunos puntos de alta inestabilidad geológica, lo que deja la duda sobre si es el concesionario o el Gobierno Nacional, a través de la ANI, el Invías o el Ministerio de Transporte, quien debe asumir las obras.

Vía Bogotá-Villavicencio: últimas noticias EN VIVO

7:58 A.M | Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido.

(7:58 a.m.) Actualización: Según el PCO así está la movilidad: Paso por la variante sentido Bogotá-Villavicencio, aproximadamente hasta la 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa. — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 22, 2025

6:22 A.M | Variante k18+300 - k19+200, habilitada en sentido Vcio/Btá hasta las 7:00 a.m.