Capturan a los presuntos responsables del homicidio de un hombre en una discoteca de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fueron capturadas dos personas como presuntos responsables de un caso de intolerancia que terminó en el homicidio de un ciudadano de 32 años en el sector de calle 62 con avenida Mirolindo.

“Gracias a la reacción oportuna de los uniformados y a la información entregada por la ciudadanía, se logró identificar y detener a dos sujetos de 27 y 30 años, presuntamente responsables de la muerte de un ciudadano de 32 años, quien fue atacado con arma cortopunzante al interior de una discoteca”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana.

Los hechos sucedieron sobre las 3:00 a.m. del domingo 21 de septiembre al interior de una discoteca ubicada en la avenida Mirolindo con calle 61 indicaron las autoridades.

La persona que perdió la vida fue identificada como Jesús Alberto Plazas Trujillo de 32 años, persona que hace unos meses había llegado desde el departamento del Huila a trabajar en la ciudad.

“Los uniformados encontraron a un ciudadano de 32 años que había resultado lesionado, al parecer, con un arma cortopunzante, debido a la gravedad de las heridas, la comunidad trasladó a la víctima a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo el coronel Mora.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para el respectivo proceso de judicialización.

Dato: en Ibagué durante el fin de semana de amor y amistad se registraron 4 muertes violentas entre ellas tres casos de sicariato.