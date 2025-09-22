Adulto mayor fue víctima de sicariato en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de homicidio en el barrio El País, ubicado en la comuna 7, donde fue asesinado un hombre de 63 años que se encontraba en su vivienda.

“Siendo las 6:20 de la tarde aproximadamente la Policía Metropolitana es informada de un hecho sucedido en la calle 12 con 171 en el barrio El País donde resulta lesionada una persona con arma de fuego”, dijo el coronel Mora.

Caracol Radio conoció que la persona que perdió la vida fue identificada como Arturo Quintero de 63 años “De acuerdo con las informaciones recolectadas en el lugar de los hechos sujetos en motocicleta llegaron hasta la parte exterior de la vivienda disparando en varias ocasiones”.

La Policía Metropolita sostuvo que, aunque Quintero fue trasladado a un centro asistencial al llegar al lugar se encontraba sin signos vitales “La seccional de investigación criminal sigue desarrollando actividades de actividades de búsqueda de información que permita esclarecer los hechos”.

Este caso se convirtió en el tercer hecho de sicariato ocurrido el fin de semana de amor y amistad en Ibagué, debido a que en la tarde del domingo 21 de septiembre se había presentado la muerte violenta de Pedro Nel Zúñiga de 38 años e Inírida Abril Briñez de 37 años en medio de un ataque de sicarios en el barrio Los Álamos.