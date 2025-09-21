Tribunal Administrativo del Tolima ordena suministro del PAE en época de receso escolar

Ibagué

En el año 2025 el Tribunal Administrativo del Tolima ha proferido dos sentencias en las que se ordena ampliar la cobertura del Plan de Alimentación Escolar en la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez y la Institución Educativa Técnica Empresarial IE TEC Alberto Castilla, recursos que protegen los derechos fundamentales e intereses colectivos de los estudiantes.

Según el economista, Nicolás Álvarez, en las decisiones se menciona además que el suministro del complemento alimentario se brindará en épocas de receso escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media. “Dicho fin debe ser atendido de manera progresiva respetando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal”.

¿Qué ordena el Tribunal Administrativo del Tolima?

“Son dos sentencias históricas a favor del derecho a la alimentación escolar. Las sentencias concluyeron que la Nación, la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), el ICBF y el Municipio de Ibagué omitieron garantizar plenamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones Alberto Castilla y Guillermo Angulo Gómez”, dijo Nicolás Álvarez.

El accionante aseguró que el Tribunal fue más allá, inaplicó la norma que limitaba la entrega de alimentos al calendario escolar, ordenando que el complemento se garantice también en vacaciones y recesos. Desde 2026, la Nación y el Municipio deberán priorizar la cobertura universal del 100% de los estudiantes más vulnerables (Sisbén A a D5) y planear recursos para ello.

Con estas decisiones en primera instancia, se marcó un hecho judicial importante para el país, debido a que ahora el PAE ya no es solo un apoyo durante el año escolar, sino un derecho que debe avanzar hacia la cobertura continua y universal.

Esta decisión se encuentra en el Consejo de Estado debido a que tanto la Alcaldía de Ibagué como la Unidad Administrativa de Alimentos del Ministerio de Educación apelaron las sentencias.