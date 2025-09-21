SIC emite instrucciones sobre el tratamiento de datos personales en el sector Fintech

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que expidió la Circular Externa 01 de 2025, para el sector Fintech la cual establece reglas sobre el tratamiento de datos, algunas de ellas son: finalidad legítima, recolección mínima, consentimiento informado, protección de biométricos y transparencia en decisiones automatizadas.

De acuerdo con la resolución, lo que pretende la entidad es reforzar la intimidad de los usuarios y evitar que terceros hagan uso indiscriminado de su información. La SIC señaló que este marco regulatorio es esencial en un escenario en el que proliferan modelos de negocio basados en aplicaciones y plataformas tecnológicas que ofrecen alternativas de crédito, financiación, depósitos de bajo monto y billeteras digitales.

Los lineamientos:

Finalidad legítima y temporalidad: el tratamiento de datos solo puede responder a fines constitucionalmente válidos y realizarse durante el tiempo estrictamente necesario.

el tratamiento de datos solo puede responder a fines constitucionalmente válidos y realizarse durante el tiempo estrictamente necesario. Principio de minimización: las entidades deberán recolectar únicamente la información idónea y pertinente. En ese sentido, las aplicaciones no podrán acceder a la galería de imágenes ni a la lista de contactos de los usuarios con fines de cobranza.

las entidades deberán recolectar únicamente la información idónea y pertinente. En ese sentido, las aplicaciones no podrán acceder a la galería de imágenes ni a la lista de contactos de los usuarios con fines de cobranza. Consentimiento informado y diferenciado: la autorización del titular debe distinguir entre finalidades necesarias (como la prestación del servicio) y accesorias (como publicidad o servicios adicionales).

la autorización del titular debe distinguir entre finalidades necesarias (como la prestación del servicio) y accesorias (como publicidad o servicios adicionales). Protección de datos biométricos: su uso exige medidas adicionales de seguridad, autorización expresa del titular, proporcionalidad frente al riesgo y la prohibición de alimentar bases de datos centralizadas. Además, deben ser eliminados una vez finalizada la relación contractual.

su uso exige medidas adicionales de seguridad, autorización expresa del titular, proporcionalidad frente al riesgo y la prohibición de alimentar bases de datos centralizadas. Además, deben ser eliminados una vez finalizada la relación contractual. Transparencia en decisiones automatizadas: los usuarios tendrán derecho a recibir explicaciones claras sobre decisiones automáticas que les resulten desfavorables.

El comunicado finaliza indicando que el entorno Fintech tiene un alto impacto democratizador, promueve la inclusión social, económica y financiera, también agrega valor y estimula la competencia.