Ofrecen recompensa hasta de $200 millones por cabecillas de las disidencias de las Farc en el Tolima

Recompensas por integrantes de las disidencias de las Farc en el Tolima

Tolima

La Gobernación del Tolima reveló un plan de recompensas para quien entregue información que permita la captura de cabecillas e integrantes de tres estructuras de disidencias de las FARC que delinquen en la región.

Según manifestó la gobernadora, Adriana Matiz, actualmente se desarrollan estrategias conjuntas con la Fuerza Pública contra los grupos Ismael Ruiz, Joaquín González y Gerónimo Galeano, estructuras que han intentado expandir su accionar en diferentes municipios.

“Estamos ofreciendo recompensas significativas por los cabecillas y también por los integrantes de cada una de estas estructuras, porque nuestro propósito es debilitarlas y devolverle la tranquilidad a las comunidades”, resaltó la gobernadora.

Recompensas contra integrantes del frente Ismael Ruiz

Por alias ´Chapolo´ fue incrementada de $100 a $200 millones de pesos. Además, se ofrecen hasta $20 millones por alias ´Miguelito´ o ´Camilo´ y $5 millones por alias ´Marulo´ o ´Chiqui´, alias ´Sebas´ o ´Mandíbula´, alias ´Diego´ y alias ´Calvo´ o ´Barbas´.

Recompensas por integrantes del frente Joaquín González

Esta estructura se concentra en municipios como Rovira, San Antonio y Roncesvalles, la Gobernación identificó como cabecilla a José Ilde Bocanegra Villada, alias ´Efrén Villa´, por quien se ofrece una recompensa de hasta $40 millones.

Por los demás integrantes: alias ´Marcos´, alias ´Paisa´, alias ´Rolo´ y alias ´Uberlain´, se ofrecen hasta $5 millones por cada uno.

Recompensas por integrantes del frente Gerónimo Galeano

Este grupo opera en el suroriente del Tolima, en municipios como Prado, Dolores y Alpujarra, en límites con el Huila. Su cabecilla, alias ´Iván´, conocido como ´el enfermero´, tiene una recompensa de hasta $50 millones de pesos.

Los demás miembros de la estructura: alias ´Emilio´, alias ´Muelas´, alias ´Santiago´, alias ´Mi sangre´ y alias ´Mi Chinga´, tienen recompensas de hasta $5 millones cada uno.

Durante los últimos 20 meses se han realizado 203 operaciones, muchas de ellas de alto impacto, que han dejado resultados contundentes como la captura y neutralización de integrantes de estructuras como el Frente Ismael Ruiz y el Frente Joaquín González.