Trump confirma destrucción de cuarta embarcación “narcoterrorista” en EE.UU: murieron 3 personas

El presidente Donald Trump informó, a través de su cuenta en Truth Social, que destruyó una cuarta embarcación perteneciente a lo que él dice es “una organización terrorista diseñada por el Gobierno estadounidense”.

El presidente aseguró que la embarcación “realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, es decir el Caribe, donde la administración Trump ha hecho un gran despliegue militar en las últimas semanas.

“La inteligencia estadounidense confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de llegar a Estados Unidos”, aseguró Trump.

El ataque mató a tres personas, que el mandatario dice “eran narcoterroristas a bordo del barco, que se encontraba en aguas internacionales”.

Este ya es el cuarto ataque y en total el despliegue militar de Estados Unidos en el caribe ha dejado 17 personas muertas.