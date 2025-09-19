Maduro ordena prepararse para hacer la transición “a la lucha armada” contra EE.UU

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, anunció que Nicolás Maduro ordenó prepararse para hacer la transición “de la lucha no armada, a la lucha armada” contra Estados Unidos.

“El presidente nos dijo que nos preparemos para hacer la transición de la lucha no armada, a la lucha armada. Eso no debe preocupar a nadie, porque es la preparación de un pueblo que quiere asegurar su paz, su tranquilidad, su soberanía y su independencia, dentro de dos grandes estrategias, todo eso en el marco de la seguridad, de la seguridad integral, de la defensa integral de la nación”, aseguró el jefe de la cartera.

“Una guerra no declarada”

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos lleva a cabo una “guerra no declarada” contra su país, cerca de cuyas aguas la nación norteamericana mantiene un despliegue militar para, según Washington, combatir el narcotráfico, un argumento que Caracas considera falso.

“Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe”, dijo, en referencia a los ataques anunciados por EE.UU. contra, al menos, tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, en los que murieron quienes iban a bordo.

Según la información oficial de EE.UU., al menos catorce personas fallecieron en dos de los ataques.

“El mundo anda a la deriva. Aquí la regla que manda no es la legislación ni el derecho internacional, aquí la regla que manda es el ejercicio del poder”, expresó.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

Desde el miércoles, el país suramericano lleva a cabo maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, con el fin, según ha dicho Padrino López, de “elevar el apresto operacional” ante la “amenaza” estadounidense.