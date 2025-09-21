A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

“Lo Visible y lo Invisible”, tema de la XI edición del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva

“Lo Visible y lo Invisible”, tema principal de la XI edición del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva

“Lo Visible y lo Invisible”, tema principal de la XI edición del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva

09:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El tema central de esta edición del festival es “Lo Visible y lo Invisible”, una propuesta que reúne una amplia diversidad de géneros y producciones audiovisuales.

La versión número once del Festival Villa del Cine acogerá una selección de producciones nacionales e internacionales pensadas tanto para el público general como para profesionales de la industria.

Este año, el festival incorpora una nueva categoría en competencia que se suma a la Selección Oficial, compuesta por 65 obras —entre cortometrajes y largometrajes— distribuidas en 13 categorías. Cada una disputará el “Tunjo”, el emblemático galardón.

Cuba será el país invitado de honor y llegará representado por figuras clave como el director Mitshel Lobaina, el productor Reymel Delgado y la vicepresidenta del ICAIC, Yanín Martínez. Colombia, por su parte, contará con una robusta representación de directores, productores y jurados entre los que destacan Mauricio Vidal, Tatiana Jáuregui, Linda Marín, Natalia Morales, Jorge Mario Vera, Ronald Torres, Alexandra Falla, Miguel Vásquez y Fabián Esteban, entre otros.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad