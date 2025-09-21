“Lo Visible y lo Invisible”, tema de la XI edición del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Lo Visible y lo Invisible”, tema principal de la XI edición del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva

El tema central de esta edición del festival es “Lo Visible y lo Invisible”, una propuesta que reúne una amplia diversidad de géneros y producciones audiovisuales.

La versión número once del Festival Villa del Cine acogerá una selección de producciones nacionales e internacionales pensadas tanto para el público general como para profesionales de la industria.

Este año, el festival incorpora una nueva categoría en competencia que se suma a la Selección Oficial, compuesta por 65 obras —entre cortometrajes y largometrajes— distribuidas en 13 categorías. Cada una disputará el “Tunjo”, el emblemático galardón.

Cuba será el país invitado de honor y llegará representado por figuras clave como el director Mitshel Lobaina, el productor Reymel Delgado y la vicepresidenta del ICAIC, Yanín Martínez. Colombia, por su parte, contará con una robusta representación de directores, productores y jurados entre los que destacan Mauricio Vidal, Tatiana Jáuregui, Linda Marín, Natalia Morales, Jorge Mario Vera, Ronald Torres, Alexandra Falla, Miguel Vásquez y Fabián Esteban, entre otros.